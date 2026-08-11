Gopalganj News: पुल के नीचे से 35 बोतल शराब बरामद
Gopalganj News: उचकागांव थाना क्षेत्र में पिपराही पुल के नीचे पुलिस ने 35 बोतल देसी शराब बरामद की। एक व्यक्ति द्वारा फेका गया झोला खोजने पर शराब मिली। पुलिस ने आरोपित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। अब सुरेंद्र पासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
Gopalganj News: पुल के नीचे से 35 बोतल शराब बरामद उचकागांव, एक संवाददाता। उचकागांव थाना क्षेत्र के पिपराही पुल के नीचे से पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति द्वारा फेके गए झोले से 35 बोतल देसी शराब बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। परंतु आरोपित मौके से फरार हो गया। मामले में स्थानीय चौकीदार के पहचान के आधार पर उचकागांव थाना क्षेत्र के पिपराही गांव के सुरेंद्र पासी के विरुद्ध प्राथमिकी कर पुलिस मामले में जांच कर रही है।
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