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Gopalganj News: पटखौली में गड्ढे से 135 बोतल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: विजयीपुर में पुलिस ने पटखौली गांव में छापेमारी कर 135 बोतल देसी शराब बरामद की। तस्कर रूदल राम की पत्नी, गिरिजा देवी, फरार हो गई। इसके अलावा, नशे में धुत मंगल राम को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर एक पेड़ से तीन बोतल शराब भी बरामद की गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

Gopalganj News: पटखौली में गड्ढे से 135 बोतल बरामद

Gopalganj News: विजयीपुर। स्थानीय थाने की पुलिस ने पटखौली गांव में छापेमारी कर घर के बगल में गड्ढा बनाकर छिपाकर रखी 135 बोतल देसी शराब बरामद की। वैसे इस दौरान तस्कर रूदल राम की पत्नी गिरिजा देवी फरार होने में सफल रही। उधर, पुलिस ने मुसेहरी बाजार में नशे में धुत्त मंगल राम को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर एक पेड़ पर छिपाकर रखी तीन बोतल देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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