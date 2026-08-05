Gopalganj News: ऑटो से कोचिंग जा रही छात्रा को स्प्रे मार दो महिलाओं ने किया अगवा, बरामद
Gopalganj News: गोपालगंज में नगर थाने की पुलिस ने सक्रियता दिखाई और एक इंटर की छात्रा को अगवा होने के बाद सुरक्षित बरामद किया। घटना के अनुसार, छात्रा कोचिंग के लिए जा रही थी जब दो नकाबपोश महिलाओं ने उसे अगवा किया। छात्रा ने अपने भाई को व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर पुलिस को सूचित किया।
Gopalganj News: गोपालगंज। बुधवार को नगर थाने की पुलिस की सक्रियता से इंटर की एक छात्रा को अगवा होने के बाद सकुशल बरामद कर लिया गया। छात्रा को परिजनों को बुलाकर सौंप दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विश्वंभरपुर थाने के एक गांव की 15 वर्षीया इंटर की छात्रा शहर के बंजारी मोहल्ले में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करती है। बुधवार को वह सुबह साढ़े सात बजे अपने मामा के घर से निकलकर शहर के जंगलिया मोहल्ले में स्थित एक शिक्षक के यहां कोचिंग करने के लिए ऑटो से शहर के बंजारी मोड़ पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद दो नकाबापोश महिलाएं छात्रा से तीन-चार सौ रुपए की मांग करने लगीं। छात्रा ने रुपए नहीं होने की बात कह जंगलिया मोहल्ले में कोचिंग जाने के लिए ऑटो पर सवार हो गई। इसके बाद दोनों महिलाएं भी उसके साथ ऑटो पर बैठ गईं। फिर रास्ते में महिलाओं ने छात्रा के चेहरे पर एक स्प्रे मार दिया। जिससे छात्रा के आंखों में जलन होने लगी और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऑटो चालक शहर के जंगलिया मोड़ पर छात्रा को उतारने की जगह महिलाओं के कहने पर उसे गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर लेकर चला गया। इसके बाद महिलाएं उसे ट्रेन पर बैठाकर सीवान लेकर चलीं गई। वहां से दूसरी ट्रेन पर सवार होकर छात्रा को लेकर जाने लगीं।
बाथरूम से भाई को किया मैसेज
शहर के बंजारी मोड़ से जगंलिया मोहल्ले में कोचिंग जाने के दौरान अगवा की गई छात्रा की आंखों का जलन कुछ कम हुआ तो वह महिलाओं के चंगुल से निकलकर अपना बैग सीट पर छोड़कर बाथरूम में चली गई। वहां से उसने अपने भाई को व्हाट्सएप पर मैसेज कर जानकारी दी कि उसको दो महिलाओं ने अगवा कर लिया है। इसके बाद उसके भाई ने नगर थाने की पुलिस से सपंर्क कर घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल नंबर लेकर उसके लोकेशन को पता किया। फिर सीवान से होकर पचरूखी तक जाने में रास्ते में जितने भी रेलवे स्टेशन पड़े ,वहां की पुलिस से संपर्क कर छात्रा को बरामद करने की कोशिश की गई। अंत में छात्रा को पचरूखी से बरामद कर लिया गया।
नहीं खोला बाथरूम तो भागीं महिलाएं
सीवान जिले के पचरूखी से सकुशल बरामद हुई छात्रा से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वह शौच के बहाने बाथरूम में चली गई थी। जहां से अपने भाई को व्हाट्सएप पर मैसेज कर घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि बाथरूम को वह अंदर से बंद कर दिया।ताकि उसको अगवा करने के लिए पहुंची महिलाएं उसतक दोबारा नहीं पहुंच सकें। छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब ट्रेन रुकी थी तो महिलाएं बाथरूम के समीप आकर उसे खोलवाने का काफी प्रयास किया। लेकिन, उसने ने बाथरूम नहीं खोला। इसके बाद दोनों महिलाएं भाग गईं।
सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही पुलिस
शहर के बंजारी मोड़ से ऑटो पर सवार हुई इंटर की छात्रा को अगवा करने क प्रयास करने वाली महिलाओं की पहचान के लिए पुलिस की टीम सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि शहर के बंजारी मोड़ पर जिस स्थान पर छात्रा शहर के जंगलिया मोहल्ले में स्थित कोचिंग करने के लिए जाने वाली थी। वहां पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर यह पता लगाया जाएगा कि वो महिलाएं कौन थीं और कब से बंजारी मोड़ पर खड़ी थी। इसके साथ ही बंजारी मोड़ से लेकर जंगलिया मोड़ से लेकर रेलवे स्टेशन तक रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी को खंगाला जाएगा ताकि महिलाओं की पहचान हो सके। पुलिस ने बताया कि ऑटो चालक व गाड़ी के नंबर की भी जांच की जा रही है कि किस ऑटो पर छात्रा को अगवा करने वाली महिलाएं सवार थीं।
वर्जन
शहर के बंजारी मोड़ से जंगलिया मोहल्ले में कोचिंग जाने के दौरान ऑटो सवार एक इंटर की छात्रा को दो महिलाओं ने अगवा कर लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सीवान जिले के पचरूखी रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया। अगवा करने का प्रयास करने वाली महिलाओं की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। जल्द ही उनकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सकुशल बरामद छात्रा को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। प्रवीण कुमार प्रभाकर, नगर इंस्पेक्टर। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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