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Gopalganj News: 15 लीटर शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: भोरे में स्थानीय पुलिस ने 15.40 लीटर शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में घनश्याम सिंह, सुनील शुक्ला और गोविंद कुमार कुशवाहा शामिल हैं। रविवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया।

Gopalganj News: 15 लीटर शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

Gopalganj News: भोरे। स्थानीय थाने की पुलिस ने भोरे में कार्रवाई करते हुए 15.40 लीटर शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों में हरदिया गांव का घनश्याम सिंह, जोरावर छापर का सुनील शुक्ला एवं भोरे गांव का गोविंद कुमार कुशवाहा शामिल है। रविवार को तीनों को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया।

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