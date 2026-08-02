Gopalganj News: रेस्टोरेंट में छापेमारी मामले में संचालक सहित तीन पर प्राथमिकी दर्ज
Gopalganj News: उचकागांव, एक संवाददाता। मीरगंज शहर स्थित वन बाइट रेस्टोरेंट में कथित रूप से अनैतिक गतिविधियों के संचालन के मामले में पुलिस
Gopalganj News: उचकागांव, एक संवाददाता। मीरगंज शहर स्थित वन बाइट रेस्टोरेंट में कथित रूप से अनैतिक गतिविधियों के संचालन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट की आड़ में अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कई युवक -युवतियां मिली। जांच के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक दिव्यांशु सोनी उर्फ बिट्टू, सोनू कुमार यादव, फिरोज आलम, बिट्टू गिरि, स्टाफ अमित सिंह व मनीष कुमार राय आदि आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।
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