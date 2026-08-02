Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gopalganj News: रेस्टोरेंट में छापेमारी मामले में संचालक सहित तीन पर प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

Gopalganj News: उचकागांव, एक संवाददाता। मीरगंज शहर स्थित वन बाइट रेस्टोरेंट में कथित रूप से अनैतिक गतिविधियों के संचालन के मामले में पुलिस

Gopalganj News: रेस्टोरेंट में छापेमारी मामले में संचालक सहित तीन पर प्राथमिकी दर्ज

Gopalganj News: उचकागांव, एक संवाददाता। मीरगंज शहर स्थित वन बाइट रेस्टोरेंट में कथित रूप से अनैतिक गतिविधियों के संचालन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट की आड़ में अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कई युवक -युवतियां मिली। जांच के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक दिव्यांशु सोनी उर्फ बिट्टू, सोनू कुमार यादव, फिरोज आलम, बिट्टू गिरि, स्टाफ अमित सिंह व मनीष कुमार राय आदि आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gopalganj News Gopalganj Latest News Mirganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।