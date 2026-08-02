Gopalganj News: मांझागढ़ पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक बदमाश को दबोचा

Gopalganj News: मांझागढ़ पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक बदमाश को दबोचा
Gopalganj News: मांझागढ़ के प्रतापपुर गांव में रविवार को मांझागढ़ पुलिस ने एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशिफ अली के रूप में हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और बरामद हथियार को अपने कब्जे में ले लिया। मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है।
Gopalganj News: मांझागढ़। स्थानीय थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव स्थित चारमुहानी के समीप रविवार को मांझागढ़ पुलिस ने छापेमारी कर एक बदमाश को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान सुरवनिया गांव निवासी आशिफ अली के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतापपुर गांव के चारमुहानी के पास एक युवक संदिग्ध परिस्थिति में अवैध हथियार के साथ मौजूद है।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष निरंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपित घबरा गया और अपने पास रखा देसी कट्टा फेंककर भागने लगा। हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर फेंके गए देसी कट्टे को भी बरामद कर लिया। बरामद हथियार को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
आगे की कार्रवाई
थानाध्यक्ष निरंजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की भी जांच कर रही है कि आरोपित के पास अवैध हथियार कहां से आया और उसका उद्देश्य क्या था। (रिपोर्ट-राजन पांडेय)
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
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