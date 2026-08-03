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Gopalganj News: बाइक से सात बोतल शराब के साथ दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: उचकागांव के जमसड़ बाजार में वाहन जांच के दौरान ट्रेनी दरोगा नीतू कुमारी ने दो युवकों को सात बोतल देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक मोहित और प्रिंस कुमार हैं, जबकि एक युवक सोनू कुमार फरार है। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।

Gopalganj News: बाइक से सात बोतल शराब के साथ दो गिरफ्तार

Gopalganj News: उचकागांव,एक संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के जमसड़ बाजार में ट्रेनी दरोगा नीतू कुमारी ने वाहन जांच के क्रम में एक बाइक की विक्की से सात बोतल देसी शराब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि , एक युवक मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपित जमसड़ गांव का मोहित कुमार व प्रिंस कुमार है। जबकि फरार युवक इसी गांव का सोनू कुमार है। मामले में तीनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी थाने में दर्ज की गयी है। वहीं, पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जबकि, फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

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