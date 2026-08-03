Gopalganj News: थावे में विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
Gopalganj News: थावे की स्थानीय थाना पुलिस ने रविवार को गश्त के दौरान दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें योगेंद्र साह और मनोज प्रसाद शामिल हैं। इनके पास से 11.34 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। थानाध्यक्ष विभा कुमारी ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Gopalganj News: थावे। स्थानीय थाना पुलिस ने रविवार को गश्ती के दौरान कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों में विदेशी टोला निवासी योगेंद्र साह उर्फ भुवर एवं मनोज प्रसाद शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 11.34 लीटर विदेशी शराब बरामद की। थानाध्यक्ष विभा कुमारी ने बताया कि दोनों तस्करों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। छापेमारी में एएसआई पवन कुमार सहित पुलिस बल शामिल थे।
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