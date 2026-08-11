Gopalganj News: विजयीपुर में पिकअप से तीन मवेशी बरामद,दो तस्कर गिरफ्तार
Gopalganj News: विजयीपुर में स्थानीय पुलिस ने सोमवार रात एक पिकअप से तीन मवेशी बरामद किए और दो तस्करों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार के अनुसार, गिरफ्तार तस्कर यूपी के देवरिया जिले से हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
Gopalganj News: विजयीपुर। स्थानीय थाने की पुलिस ने सोमवार की देर रात में शनिचरी बाजार के समीप वाहन जांच के दौरान एक पिकअप से तीन मवेशी बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार पशु तस्कर यूपी के देवरिया जिले के बरहज थााने के धूरहित गांव निवासी संदीप यादव और देवरिया के ही मइल थाना क्षेत्र निवासी संदीप प्रसाद है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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