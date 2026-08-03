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Gopalganj News: गलत इलाज से युवक की मौत होने का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज के कमला राय कॉलेज के समीप स्थित अस्पताल में ऑपरेशन के बाद युवक की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात की। मृतक को गोरखपुर में भी इलाज के लिए ले जाया गया था।

गलत इलाज से युवक की मौत होने का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा
गलत इलाज से युवक की मौत होने का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा

Gopalganj News: गोपालगंज। शहर के कमला राय कॉलेज के समीप स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद युवक की तबियत बिगड़ने व इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजन गलत इलाज करने का आरोप लगाकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिए। हंगामे की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए परिजनों को समझा कर मामले को शांत कराने की कोशिश की। मगर परिजन व लोग पुलिस की एक सुनने को तैयार नहीं थे। बाद में डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने व शव का पोस्टमार्टम कराने की बात पुलिस के कहने पर नाराज परिजन शांत हुए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाने के सिरिसिया गांव के रविप्रकाश मिश्र के भाई अनूप मिश्रा बाइक से गिरकर 20 जुलाई को जख्मी हो गए थे। उनके पैर में चोट लगी थी। 24 जुलाई को परिवार के सदस्य उन्हें इलाज के लिए लेकर कमला राय कॉलेज के सामने स्थित झा अस्पताल में लेकर गए। जहां जांच कर डॉ. संजीव कुमार झा ने बताया कि पैर की अंगूली का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपॅरेशन के लिए 28 जुलाई को डॉक्टर ने बुलाया। इसके बाद जख्मी अनूप मिश्रा के बहनोई इश्वर दुबे परिवार के सदस्यों के साथ ऑपरेशन कराने के लिए अनूप को लेकर गए।

परिजनों ने लगाए ये आरोप

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही, गलत इलाज व अधिक दवा का डोज देने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद डॉक्टर ने खुद एम्बुलेंस बुलाकर अनूप को मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया। जहां उसकी इलाज के दौरान रविवार की देर रात मौत हो गई। झा अस्पताल के डॉ. एसके झा ने मामले में कुछ कहने पर परहेज करते हुए कहा कि पुलिस में मामला है। पुलिस जांच कर रही है।

डॉक्टर खुद लेकर पहुंचे मॉडल सदर अस्पताल

कुचायकोट थाने के सिरिसिया गांव के निवासी रवि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि उसके भाई अनूप मिश्रा का ऑपरेशन के दौरान हालत गंभीर हो गई तो वहां के डॉक्टर खुद एम्बुलेंस बुलाकर मॉडल सदर अस्पताल में उसके भाई को भर्ती करा दिया। उन्होंने बताया कि उनके बहनोई ने जब डॉक्टर से घबराने के बारे में पूछा तो उन्होंने खुद की गलती को स्वीकार किया और कहा कि मॉडल सदर अस्पताल में इलाज के दौरान सब ठीक हो जाएगा।

मोबाइल छीनने व पुर्जा नहीं देने का आरोप

मॉडल सदर अस्पताल के आईसीयू में जब अनूप मिश्रा को इलाज के लिए भर्ती कराया गया तो उसके बहनोई वहां का वीडियो अपने मोबाइल में बनाने लगें। वीडियो बनाते देख डॉक्टर ने मोबाइल छीन लिया। इसके बाद मरीज के वेंटिलेटर पर रखकर वहां से भाग निकले। परिजनों का आरोप था कि मोबाइन छीनने के साथ ही जब उनके यहां जिस पुर्जा पर इलाज कराया गया था। उसकी मांग की गई तो पुर्जा भी देने से इनकार करने लगे।

गोरखपुर में भी कराया गया अनूप का इलाज

मृतक अनूप मिश्रा के भाई रवि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मॉडल सदर अस्पताल के आईसीयू में इलाज के दौरान उसकी हालत गंभीर होने लगी तो वे उसे लेकर गोरखपुर चले गए। 29 जुलाई की सुबह से लेकर एक अगस्त तक वहां इलाज कराया गया। गोरखपुर के डॉक्टर भी बताएं कि गलत इलाज करने से अपून की हालत गंभीर हो गई है। इलाज कराने से कोई फज्ञयदा नहीं होगा। इसके बाद परिवार के सदस्य उसे लेकर मॉडल सदर अस्पताल में आएं। जहां दो अगस्त को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मॉडल सदर अस्पताल में मची अफरातफरी

रविवार की रात मॉडल सदर अस्पताल के आईसीयू में इलाज के दौरान जैसे ही अनूप मिश्रा की मौत की खबर मिली कि अधिक संख्या में लोगों की भीड़ वहां जुट गई। भीड़ में शामिल परिवार के सदस्य, रिश्तेदार व अन्य लोग डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिए। इससे वहां अफरातफरी का महौल कायम हो गया। वहीं डॉक्टर के निजी क्लीनिक पर भी पुलिस ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

अवं FAQs

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना गोपालगंज के कमला राय कॉलेज के समीप स्थित एक निजी अस्पताल में हुई।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
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