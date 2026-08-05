Gopalganj News: चोरी व खोए हुए मिले मोबाइल तो लोगों के चेहरे पर लौटी ‘मुस्कान’
Gopalganj News: गोपालगंज पुलिस ने 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत 116 चोरी व खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। मंगलवार को इन मोबाइलों को उनके असली धारकों को लौटा दिया गया। इस प्रक्रिया में विभिन्न थानों की पुलिस ने सहयोग किया। स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पर लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
Gopalganj News: गोपालगंज। ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत जिले की पुलिस ने चोरी व खोए हुए 116 मोबाइल को बरामद कर मंगलवार को उनके वास्तविक धारकों को सौंप दिया। मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट गई।
मोबाइल की बरामदगी की प्रक्रिया
पुलिस की मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार नगर थाने की पुलिस ने चोरी व खोए हुए 30, थावे थाने की पुलिस ने चार, जादोपुर थाने की पुलिस में एक, मांझागढ़ थाने की पुलिस ने 18, सिधवलिया थाने की पुलिस ने पांच, महम्मदपुर थाने की पुलिस ने चार, बैकुंठपुर थाने की पुलिस ने आठ, उचकागांव थाने की पुलिस ने छह, गोपालपुर थाने की पुलिस ने तीन, कटेया थाने की पुलिस ने चार, बरौली थाने की पुलिस ने आठ, फुलवरिया थाने की पुलिस ने तीन, विजयपुर थाने की पुलिस ने पांच, मीरगंज थाने की पुलिस में चार, कुचायकोट थाने की पुलिस में दस और हथुआ थाने की पुलिस ने तीन मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को सौंप दिया। कुल 116 बरामद मोबाइल उनके धारकों के बीच वितरण किया गया।
हेल्पलाइन नंबर की जानकारी
गोपालगंज पुलिस की ओर से चोरी व खोए हुए मोबाइल को बरामद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है। जिस पर मोबाइल चोरी व खो जाने के बाद स्थानीय थाने में सनहा दर्ज कर कर हेल्पलाइन नंबर पर लोग सनहा की कॉपी भेजते हैं। इसके बाद पुलिस की टेक्निकल सेल 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत चोरी व खोए हुए मोबाइल को बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को सौंप देती है। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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