Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gopalganj News: पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत सेविकाओं का प्रशिक्षण संपन्न

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

Gopalganj News: पंचदेवरी में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत बुधवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। इसका उद्देश्य बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और उनके विकास को बढ़ावा देना था। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य, स्वच्छता और देखभाल से संबंधित जानकारी दी गई।

पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत सेविकाओं का प्रशिक्षण संपन्न
पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत सेविकाओं का प्रशिक्षण संपन्न

Gopalganj News: पंचदेवरी। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत बुधवार को पंचदेवरी प्रखंड सभागार में आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को पोषण के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना था।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

प्रशिक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी आयुष राज आलोक के नेतृत्व में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के दौरान सेविकाओं को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने कहा कि बच्चों के शुरुआती वर्षों में उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

प्रशिक्षण की गतिविधियां

आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा खेल-खेल में सीखने का वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया गया। प्रशिक्षण में प्रखंड समन्वयक अमलेश गिरी, सुपरवाइजर रीना गुप्ता और शाहिजदा खातून ने ट्रेनर के रूप में सेविकाओं को आवश्यक जानकारी दी। इस दौरान सेविकाओं की भूमिका, बच्चों के विकास की निगरानी और पोषण संबंधी गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने पर भी चर्चा की गई।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग

मौके पर ज्योति पांडेय, ममता देवी, आशा देवी, मुन्नी देवी, सुनीता देवी, मीरा देवी, अनसूइया, सरिता, रिंकू सहित अन्य आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद रहीं। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )

सामान्य प्रश्न

आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया था?
पंचदेवरी प्रखंड सभागार मेंtraining का आयोजन किया गया था।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

और पढ़ें
Gopalganj News Anganwadi Gopalganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।