Gopalganj News: आइजीएसएन महाविद्यालय के नए प्राचार्य बने नागमणी सिंह
Gopalganj News: कुचायकोट के आइजीएसएन महाविद्यालय में नागमणी सिंह ने नए प्राचार्य के रूप में गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। पूर्व प्राचार्य अभिमन्यु सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर की।
Gopalganj News: कुचायकोट। प्रखंड मुख्यालय स्थित आइजीएसएन महाविद्यालय के नए प्राचार्य के रूप में नागमणी सिंह ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। पूर्व प्राचार्य अभिमन्यु सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके पदभार संभालने पर महाविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त की।
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