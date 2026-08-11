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Gopalganj News: राजकीय डिग्री कॉलेज पंचदेवरी में चार नवनियुक्त प्राध्यापकों ने दिया योगदान

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: पंचदेवरी। मंगलवार को राजकीय डिग्री महाविद्यालय जमुनहा में चार नवनियुक्त प्राध्यापकों ने योगदान दिया। प्राचार्य डॉ. अमरेंद्र ने सभी का स्वागत करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राथमिकता बताई। नए प्राध्यापकों के योगदान से शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है, विशेषकर हिन्दी, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में।

राजकीय डिग्री कॉलेज पंचदेवरी में चार नवनियुक्त प्राध्यापकों ने दिया योगदान
राजकीय डिग्री कॉलेज पंचदेवरी में चार नवनियुक्त प्राध्यापकों ने दिया योगदान

Gopalganj News: पंचदेवरी। विश्वविद्यालय के निर्देश के आलोक में मंगलवार को राजकीय डिग्री महाविद्यालय जमुनहा पंचदेवरी, गोपालगंज में चार नवनियुक्त प्राध्यापकों ने अपना योगदान दिया।

नव नियुक्त प्राध्यापकों का योगदान

प्राचार्य डॉ. अमरेंद्र कुमार के समक्ष सभी नवनियुक्त प्राध्यापकों ने योगदान की प्रक्रिया पूरी की। नए प्राध्यापकों के योगदान से महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। महाविद्यालय में योगदान देने वाले नवनियुक्त प्राध्यापकों में हिन्दी विषय से डॉ. नारायण दत्त तिवारी व प्रो विकाश कुमार, राजनीति विज्ञान से डॉ. नीतीश कुमार और समाज शास्त्र विषय से डॉ. अनिता कुमारी शामिल हैं।

शिक्षण कार्य में सुधार

विश्वविद्यालय की ओर से नियुक्ति के बाद सभी प्राध्यापक निर्धारित प्रक्रिया के तहत महाविद्यालय पहुंचे और प्राचार्य के समक्ष अपना योगदान दिया। प्राध्यापकों के योगदान के बाद महाविद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों को और बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की संभावना है। खासकर हिन्दी, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों में शिक्षण कार्य को गति मिलेगी। लंबे समय से इन विषयों में नियमित शिक्षण व्यवस्था को लेकर विद्यार्थियों को नये प्राध्यापकों के योगदान से लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्राचार्य की अपेक्षाएं

प्राचार्य डॉ. अमरेंद्र ने सभी नवनियुक्त प्राध्यापकों का स्वागत करते हुए कहा कि महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। नये प्राध्यापकों के आने से शैक्षणिक वातावरण और बेहतर होगा तथा विद्यार्थियों को संबंधित विषयों की पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। उन्होंने नवनियुक्त प्राध्यापकों से महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई।

नव नियुक्त प्राध्यापकों की जिम्मेदारी

नवनियुक्त प्राध्यापकों ने भी महाविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की बात कही। उनके योगदान से महाविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों में भी उत्साह का माहौल रहा। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )

FAQs

नव नियुक्त प्राध्यापकों ने किस महाविद्यालय में योगदान दिया?
नव नियुक्त प्राध्यापकों ने राजकीय डिग्री महाविद्यालय जमुनहा में योगदान दिया।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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