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Gopalganj News: हथुआ में पांच पर मारपीट की प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: हथुआ के रतनचक गांव में आपसी विवाद के चलते दो पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई। इस मामले में कुल पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला किया और गाली-गलौज किया। जांच शुरू कर दी गई है।

Gopalganj News: हथुआ में पांच पर मारपीट की प्राथमिकी

Gopalganj News: हथुआ। स्थानीय थाना क्षेत्र के रतनचक गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पड़ोसियों में मारपीट हो गई। जिसमें कुल पांच लोगों को प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में जितेन्द्र कुमार मांझी ने पुलिस को बताया कि रात 9 बजे ननकू बांसफोर,मुन्ना बांसफोर,मंटू बांसफोर,प्रमोद बांसफोर और विशाल बांसफोर लाठी-डंडे लेकर घर आए और गाली-गलौज कर मारपीट की। पुलिस ने कांड दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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