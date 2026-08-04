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Gopalganj News: चार साल के बेटे के साथ महिला रहस्यमय ढंग से लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: फुलवरिया के एक गांव में चार वर्षीय बेटे के साथ एक महिला के रहस्यमय रूप से लापता होने की रिपोर्ट आई है। महिला का पति अबू धाबी में काम करता है। महिला रविवार को अपने बच्चे के साथ घर से निकली और उसके बाद से वह और बच्चा लापता हैं। परिजन और पुलिस उनकी तलाश कर रहे हैं।

Gopalganj News: चार साल के बेटे के साथ महिला रहस्यमय ढंग से लापता

Gopalganj News: फुलवरिया, एक संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव से चार वर्षीय बेटे के साथ एक महिला के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजन उसकी तलाश में जुटे हैं। बताया जाता है कि महिला का पति खाड़ी देश अबू धाबी में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। घर पर महिला अपनी चार वर्षीय संतान और वृद्ध विधवा सास के साथ रहती थी। रविवार की शाम सास के खेत में रहने के दौरान महिला बच्चे को लेकर घर से निकल गई। देर शाम जब सास घर लौटी तो मुख्य दरवाजे पर ताला बंद मिला।

पूछताछ के दौरान पड़ोस की एक महिला ने बताया कि उसने उसकी बहू को बच्चे के साथ एक अज्ञात युवक की बाइक पर जाते देखा था। दो दिनों तक महिला और बच्चे के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों को सूचना देकर खोजबीन शुरू कर दी। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। समाचार लिखे जाने तक महिला और उसका बच्चा घर नहीं लौटे थे व उनकी तलाश जारी थी।

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