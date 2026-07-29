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Gopalganj News: चाकू मारकर चावल व्यवसायी की हत्या मामले में एक आरोपित गिरफ्तार

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज में 26 अप्रैल को चावल व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या के मामले में एक आरोपी अफरोज गिरफ्तार किया गया है। सुनील कुमार, चावल का पैसा वसूलने के दौरान घायल हुए थे, और उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

चाकू मारकर चावल व्यवसायी की हत्या मामले में एक आरोपित गिरफ्तार
चाकू मारकर चावल व्यवसायी की हत्या मामले में एक आरोपित गिरफ्तार

Gopalganj News: गोपालगंज। गत वर्ष 26 अप्रैल को थाना क्षेत्र के कोईनी गांव के समीप एनएच-27 पर वसूली कर घर लौट रहे चावल व्यवसायी को चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित नगर थाने के हजियापुर मोहल्ले का अफरोज बताया गया है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने बुधवार को आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आरोपी की जानकारी

जानकारी के अनुसार, थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव निवासी सुनील कुमार 26 अप्रैल 2025 की देर शाम सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा से चावल का पैसा वसूली कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पूर्व के विवाद को लेकर नगर थाना क्षेत्र के चंदगोखुला रोड निवासी सुरेश प्रसाद के पुत्र सुनील कुमार व दो अन्य लोगों ने मिलकर उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

घायल युवक का इलाज

सूचना पाकर मौके पर पहुंची मांझागढ़ थाना पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। इस मामले को लेकर घायल युवक के भाई अनिल कुमार ने मामले को लेकर मांझागढ़ थाने में नगर थाना क्षेत्र के चंदगोखुला रोड़ निवासी सुरेश प्रसाद के पुत्र सुनील कुमार एवं दो अन्य के विरुद्ध हत्या करने का प्रयास मामले में प्राथमिकी कराई थी। इलाज के क्रम में सुनील की मौत हो गई थी l वहीं पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

सामान्य प्रश्न

इस मामले में कितने आरोपित हैं?
इस मामले में तीन आरोपित हैं, जिनमें से एक अफरोज को गिरफ्तार किया गया है।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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