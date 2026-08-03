Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gopalganj News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

Gopalganj News: पंचदेवरी में सावन की पहली सोमवारी पर भक्ति का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए विभिन्न शिवालयों में भारी भीड़ लगाई। सिकटिया, बनकटिया और जमुनहा जैसे कई मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना की और परिवार की खुशहाली की कामना की।

सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Gopalganj News: पंचदेवरी। सावन की पहली सोमवारी को लेकर सोमवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। सिकटिया स्थित प्रसिद्ध फटेश्वर महादेव मंदिर, बनकटिया के बंबइया बाबा, जमुनहा के हरिश्वरनाथ महादेव मंदिर सहित खालगांव, भाठवा, नेहरुआ कला, भृंगीचक, भगवानपुर आदि गांवों के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: बोल बम के जयकारे से गुंजायमान रहे शिवालय

सावन की पहली सोमवारी को लेकर महिलाओं और युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। कई श्रद्धालु सुबह स्नान कर पैदल ही शिवालयों में पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा भी व्यवस्था की गई थी। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )

ये भी पढ़ें:पहली सोमवारी: हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शिवालय
ये भी पढ़ें:Sasaram News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ दिनारा
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

और पढ़ें
Gopalganj News Gopalganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।