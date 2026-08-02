Gopalganj News: जेपी यूनिवर्सिटी के रिटायर प्रोफेसर के बंद घर से 13.50 लाख रुपए की संपत्ति चोरी
Gopalganj News: गोपालगंज के चैनपट्टी गांव में एक रिटायर प्रोफेसर के घर से 13.50 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हो गई। पुलिस ने छानबीन की और बताया कि चोरों ने सोने के जेवर, कपड़े और अन्य सामान चुराए। चोरी से पहले प्रोफेसर के छोटे बेटे की शादी के लिए सामान खरीदा गया था। यह घटना पहले भी हो चुकी है।
Gopalganj News: गोपालगंज। नगर थाने के चैनपट्टी गांव में एक रिटायर प्रोफेसर के घर से चोरों ने 13.50 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। चोरी की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस रविवार को मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। चोरी के मामले में जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के रिटायर प्रोफेसर वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि उनके दो लड़के हैं।
पुलिस की जांच
वे रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। वे बराबर अपने बेटों के पास जाते रहते हैं। कभी वे छपरा तो कभी अपने संबंधियों के यहां भी आते-जाते रहते हैं। इस दौरान करीब दस दिन पूर्व वे छपरा गए थे। एक अगस्त को रात के करीब आठ बजे अपने घर पर पहुंचे तो देखा कि घर में लगे खिड़की को तोड़कर चोर पूरे जेवर समेत पूरे सामानों की चोरी कर लिए हैं। इसके बाद उन्होंने चोरी की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। उन्होंने पुलिस को बताया है कि चोरों ने उनके घर में रखे गए सोने के करीब दस लाख रुपए के जेवर, डेढ़ लाख रुपए के कपड़े व चार ट्रॉली बैग, पांच हजार रुपए के दो भरे हुए गैस सिलेंडर, 16 हजार रुपए का रंगीन टीवी, डेढ़ लाख रुपए नगद व सीसीटीवी का हार्ड डिस्क चोर चुरा ले गए हैं। घटना की सूचना उन्होंने तत्काल डायल 112 की टीम को दी। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की।
बेटे की शादी के लिए हुई थी खरीदारी
जय प्रकाश विश्वविद्यालय के रिटायर प्रोफेसर वीरेन्द्र प्रताप सिंह के छोटे बेटे की शादी के लिए जेवर व कपड़ा समेत अन्य सामानों की खरीदारी की गई थी। प्रोफेसर ने बताया कि उनके छोटे बेटे की शादी तय भी हो गई है। परिवार के सदस्य एक-एक कर जेवर, कपड़ा समेत अन्य सामानों की खरीदारी करने के बाद उसे रख रहे थे। इस दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाकर सभी सामानों को उड़ लिए हैं।
पुलिस की तकनीकी टीम की तफ्तीश
इंस्पेक्टर व टेक्निकल सेल ने की जांच नगर थाने के चैनपट्टी गांव में एनएच 27 किनारे स्थित रिटायर प्रोफेसर के घर में हुई चोरी की सूचना मिलने के बाद नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार प्रभाकर व सब इंस्पेक्टर मंकेश्वर महतो समेत अन्य पुलिस बल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। वहीं टेक्निकल सेल की टीम भी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की। चेारी की पहचान व उन्हें पकड़ने में पुलिस की टीम जुट गई है। खिड़की का शीश तोड़कर घर में घुसे चोर रिटायर प्रोफेसर के घर में चोरी करने के लिए चोर मकान के पूरब दिशा की ओर लगे खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश किए थे। प्रोफेसर ने बताया कि चोर घर के अंदर आने के बाद सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही हार्ड डिस्क भीअपने साथ लेकर चले गए। वहीं तीन कमरों में चोरों ने घुसकर उसमें रखे गए ट्रंक, अलमीरा समेत अन्य जगहों से सामानों की चोरी किए हैं।
पुनरावृत्ति का मामला
पूर्व में भी हो चुकी है प्रोफेसर के घर चोरी नगर थाने के चैनपट्टी गांव के निवासी व जय प्रकाश विश्वविद्यालय के रिटायर प्रोफेसर वीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर पूर्व में चोरी हो चुकी है। प्रोफेसर ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले 13 जनवरी 2024 को भी चोरों ने उनके घर को निशाना बनाकर करीब पांच लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली थी। उस समय भी उन्होंने घटना की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी थी। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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