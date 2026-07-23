Gopalganj News: विजयीपुर में छापेमारी में 177 बोतल शराब जब्त
Gopalganj News: विजयीपुर में स्थानीय पुलिस ने बंगरा बाजार में एक फल विक्रेता की दुकान पर छापेमारी की, जिसमें 117 बोतल देसी शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि आरोपी फल विक्रेता मनु खटिक छापेमारी के दौरान फरार हो गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Gopalganj News: विजयीपुर। स्थानीय पुलिस ने बंगरा बाजार में एक फल विक्रेता की दुकान से छापेमारी कर 117 बोतल देसी शराब बरामद की। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि एएसआई राजेश राम ने उक्त कार्रवाई की। वैसे इस दौरान तस्कर सह फल विक्रेता मनु खटिक फरार होने में सफल रहा। मामले में उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
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