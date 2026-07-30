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Gopalganj News: मारपीट मामले का आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: कुचायकोट पुलिस ने हरदो मठिया गांव में छापेमारी कर विनोद साह को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Gopalganj News: मारपीट मामले का आरोपित गिरफ्तार

Gopalganj News: कुचायकोट। स्थानीय थाना पुलिस ने गुरुवार को हरदो मठिया गांव में छापेमारी कर मारपीट के एक मामले में नामजद आरोपित विनोद साह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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