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Gopalganj News: विजयीपुर में मारपीट मामले का आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: विजयीपुर में पुलिस ने सोमवार रात को मारपीट के मामले में आरोपित राजकुमार राम को गिरफ्तार किया। वह मंझरिया गांव का निवासी है। पुलिस ने उसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Gopalganj News: विजयीपुर में मारपीट मामले का आरोपित गिरफ्तार

Gopalganj News: विजयीपुर। स्थानीय थाने की पुलिस ने मारपीट मामले के आरोपित को सोमवार की रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित मंझरिया गांव निवासी राम इकबाल राम का पुत्र राजकुमार राम है। पुलिस ने उसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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