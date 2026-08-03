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Gopalganj News: हत्या के प्रयास मामले का आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: कटेया में पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में हरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। नगर पंचायत कटेया में एक बाइक चोरी हुई है, जिसकी जांच चल रही है। इसके साथ ही, बिजली बिल बकाया होने पर तीन उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Gopalganj News: हत्या के प्रयास मामले का आरोपित गिरफ्तार

Gopalganj News: कटेया। स्थानीय पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान थाना क्षेत्र के पंचदेवरी गांव निवासी हरेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। ---------- बाइक चोरी की प्राथमिकी दर्ज कटेया। नगर पंचायत कटेया के वार्ड संख्या छह में घर के दरवाजे पर खड़ी एक बाइक की चोरी कर ली गई । इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में पीयूष कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि 29 जुलाई को वे बाइक दरवाजे पर खड़ी कर खाने के लिए घर के अंदर चले गए ।

जब बाहर लौटे तो बाइक गायब थी। ------------ बिजली बिल बकाया होने पर तीन उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज । कटेया। स्थानीय प्रखंड क्षेत्र में बिजली बिल जांच एवं वसूली अभियान के दौरान तीन उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कटेया विद्युत कनीय अभियंता अमित कुमार ने बताया कि बकाया राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

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