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Gopalganj News: सिधवलिया में मुखिया के परिजन से मांगी रंगदारी, प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: सिधवलिया में पंचायत मुखिया के परिजन की शिकायत पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। 31 जुलाई को पंचायत सचिव के साथ हाईवे पर बाइक सवार ने उन्हें रोका और 10% कमीशन की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Gopalganj News: सिधवलिया में मुखिया के परिजन से मांगी रंगदारी, प्राथमिकी दर्ज

Gopalganj News: सिधवलिया, एक संवाददाता स्थानीय थाना क्षेत्र के सुपौली पंचायत की मुखिया के परिजन कृष्णा प्रसाद की शिकायत पर रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने और हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आवेदन में कहा गया है कि 31 जुलाई को करीब सात बजे शाम को वह पंचायत सचिव आशुतोष कुमार गौतम के साथ पंचायत भवन से रजिस्टर लेकर प्रखंड मुख्यालय जा रहे थे। इस दौरान हाईवे पर हेलमेट और मुंह ढके बाइक सवार ने उन्हें रोक लिया। वहीं, पैक्स अध्यक्ष के पति सुनील प्रसाद ने 10 प्रतिशत कमीशन की मांग की।

विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। थानाध्यक्ष सोमदेव झा ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। दूसरी ओर पैक्स अध्यक्ष के पति सुनील प्रसाद ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि 10 जुलाई को पंचायत सचिव ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी शिकायत उन्होंने पहले ही सिधवलिया थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है

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