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Gopalganj News: हथुआ में भूमि विवाद को लेकर प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: हथुआ में भूमि विवाद के चलते शैलेंद्र प्रताप शाही की पत्नी पुष्पा शाही ने हाथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि पटना से अपनी ज़मीन देखने आईं पुष्पा को बाइक सवार अनिल पांडेय और आशुतोष द्विवेदी ने जान से मारने की धमकी दी।

Gopalganj News: हथुआ में भूमि विवाद को लेकर प्राथमिकी

Gopalganj News: हथुआ। स्थानीय थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर नगर के बाबू साहब इस्टेट कंपाउंड निवासी शैलेंद्र प्रताप शाही की पत्नी पुष्पा शाही ने हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें आरोप लगाया है कि पटना से आकर हथुआ पैलेस के पीछे अपनी जमीन देखने गई थीं। इसी दौरान बाइक सवार अनिल पांडेय और आशुतोष द्विवेदी ने जान से मारने की धमकी दी।

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