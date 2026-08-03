Gopalganj News: जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, चार जख्मी
Gopalganj News: थावे के पंडित के हरपुर गांव में 29 जुलाई को जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें चार लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों की शिकायत पर 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जख्मी लोगों का इलाज मॉडल सदर अस्पताल में किया गया है और पुलिस मामले की जांच जारी है।
Gopalganj News: थावे। थाना क्षेत्र के पंडित के हरपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में चार लोग जख्मी हो गए। घटना 29 जुलाई की बताई जा रही है। दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल 19 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहले पक्ष के नथुनी साह ने 9 लोगों पर जमीन पर जबरन दीवार बनाने और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष के राजू साह ने दस लोगों पर मारपीट और सोने का लॉकेट छीनने का आरोप लगाया है। सभी जख्मी लोगों का इलाज मॉडल सदर अस्पताल में कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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