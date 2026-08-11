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Gopalganj News: डेढ़ हजार युवाओं को नौकरी व रोजगार देने को आज लगेगा नियोजन मेला

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज में बुधवार को रोजगार सह नियोजन मेला लगेगा, जिसमें 25 निजी कंपनियां भाग लेंगी। लगभग डेढ़ हजार युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। विभिन्न पदों के लिए 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पंजीकरण नि:शुल्क होगा।

डेढ़ हजार युवाओं को नौकरी व रोजगार देने को आज लगेगा नियोजन मेला
डेढ़ हजार युवाओं को नौकरी व रोजगार देने को आज लगेगा नियोजन मेला

Gopalganj News: गोपालगंज, शहर के जादोपुर रोड स्थित गांधी इंटर कॉलेज, तिरबिरवा के मैदान में बुधवार को रोजगार सह नियोजन मेला लगेगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय की ओर से आयोजित होने वाले मेले में निजी क्षेत्र की 25 कंपनियां भाग लेंगी।

रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य

मेले में करीब डेढ़ हजार युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मेले में शामिल कंपनियों की ओर से इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर, हेल्पर, सेल्स ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, आईटीआई सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे। एकदिवसीय मेला सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक चलेगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया

जिला नियोजन पदाधिकारी फराज अहमद ने बताया कि मेले में शामिल होने वाले युवक-युवतियों को जिला नियोजनालय में पंजीकरण कराना होगा। अभ्यर्थी घर बैठे नियोजनालय की वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। मेला में पंजीकरण और प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा।

भाग लेने वाली कंपनियां

इन कंपनियों ने दी है भाग लेने की सहमति मेले में जिला सहित प्रदेश की छोटी-बड़ी 25 कंपनियां स्टॉल लगाएंगी। इनमें हरिओम फिड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, श्री गोपाल मोटर प्राइवेट लिमिटेड, यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन, रेट्रोफिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी ऑफ इंडिया, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, आरएसजी सेल्स एंड सर्विसेज और केके एंटरप्राइजेज सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों ने स्टॉल लगाने की सहमति दी है।

जीविका द्वारा आयोजन

जीविका भी प्रखंडवार लगाएगा नियोजन मेला 15 से 30 अगस्त के बीच जिला परियोजना विभाग (जीविका) की ओर से प्रखंडवार रोजगार सह नियोजन मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें भी 1500 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। रोजगार प्रबंधक राशिद असलम ने बताया कि मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। नियुक्ति के लिए स्टॉल लगाने वाली कुछ कंपनियों से बातचीत भी हो चुकी है। जल्द ही व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

रोजगार सह नियोजन मेला कब लगेगा?
रोजगार सह नियोजन मेला बुधवार को लगेगा।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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