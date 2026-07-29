Gopalganj News: चार सौ गांवों में नहीं पहुंचा सिंचाई के लिए नहर का पानी
Gopalganj News: गोपालगंज जिले के चार सौ गांवों तक जल प्रवाह नहीं पहुंच सका है। इसकी मुख्य वजह नहरों की समय पर मरम्मत न होना है। अच्छी बारिश के बावजूद कई क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था नकारा बनी हुई है। गाद और अतिक्रमण से समस्या बढ़ी है, जिससे हजारों किसानों को निजी पंपसेट से सिंचाई करनी पड़ रही है।
Gopalganj News: गोपालगंज, सारण मुख्य नहर में जल प्रवाह शुरू हुए डेढ़ माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिले के करीब चार सौ गांवों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच सका है। इसकी मुख्य वजह इस वर्ष नहरों की समय पर मरम्मत नहीं होना है। हालांकि अच्छी बारिश के कारण कृषि विभाग खरीफ फसल के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था अब भी नकारा बनी हुई है। मरम्मत नहीं होने के कारण जिले की 218 लघु व उप लघु नहरों के साथ कई वितरणी नहरें अब भी सूखी पड़ी हैं। गंडक विभाग ने इस वर्ष नहरों के माध्यम से 76,311 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें गोपालगंज डिविजन के 25,561 हेक्टेयर तथा भोरे डिविजन के 50,750 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं। सिंचाई लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15 जून से सारण मुख्य नहर में पानी छोड़ा गया था।
जल प्रवाह में बाधाएं
लेकिन बरौली प्रखंड के कहला गांव के समीप मुख्य नहर का तटबंध टूट जाने से लगभग दस दिनों तक जल प्रवाह बंद रहा। इसका असर यह हुआ कि गोपालगंज, विशुनपुर, कोरेया और दुलारपुर वितरणियों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच सका। इसके कारण मांझागढ़, बरौली, पंचदेवरी, भोरे, फुलवरिया और कटेया प्रखंड के अधिकांश क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से सिंचाई नहीं हो सकी। मुख्य नहर में महज ढाई हजार क्यूसेक पानी का प्रवाह 85 हजार क्यूसेक क्षमता वाली सारण मुख्य नहर में फिलहाल केवल ढाई हजार क्यूसेक पानी का प्रवाह हो रहा है। इसी पानी से छपरा, मैरवा और हथुआ शाखा नहरों को भी जलापूर्ति की जा रही है। ऐसे में वितरणी, उप वितरणी, शाखा, लघु और उप लघु नहरों के अंतिम छोर तक पर्याप्त पानी पहुंचाना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। विभाग का कहना है कि सारण मुख्य नहर समेत अन्य नहरों की लाइनिंग का कार्य पूरा होने के बाद क्षमता के अनुरूप जल प्रवाह किया जा सकेगा।
गाद बनी सबसे बड़ी बाधा
गंडक विभाग के विभाग के अनुसार नहरों में वर्षों से जमी गाद अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा है। गाद के कारण विशुनपुर और गोपालगंज वितरणी में भी कई स्थानों पर आठ से दस किलोमीटर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। शाखा, उप शाखा, वितरणी और उप वितरणी नहरों में पर्याप्त प्रवाह नहीं होने से लघु एवं उप लघु नहरें भी सूखी पड़ी हैं। इसके चलते हजारों किसानों को निजी पंपसेट से सिंचाई करनी पड़ रही है।
अतिक्रमण से भी बढ़ी परेशानी
विभाग के अनुसार गोपालगंज और भोरे डिविजन क्षेत्र की 27 से अधिक उप लघु नहरों पर अतिक्रमण हो चुका है। इससे करीब डेढ़ हजार किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग ने इन नहरों की पैमाइश कराकर बीवीजी-रामजी योजना के तहत मरम्मत कराने की योजना बनाई है। हालांकि कई स्थानों पर नहर की भूमि पर स्थायी निर्माण हो जाने से अतिक्रमण हटाना चुनौती बना हुआ है।
विभाग का वर्जन
गंडक प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता दिलीप कुमार ने बताया कि 15 जून से सारण मुख्य नहर में दो से ढाई हजार क्यूसेक पानी का प्रवाह कराया जा रहा है। शाखा, उप शाखा, वितरणी और उप वितरणी नहरों में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। गाद जमा होने और मरम्मत नहीं होने के कारण कई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। इसके बावजूद विभाग इस वर्ष खरीफ सिंचाई लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
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