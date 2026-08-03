Gopalganj News: कार्यशाला में बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर दिया जोर
Gopalganj News: पंचदेवरी प्रखंड के कोईसा भठवा में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रोजेक्ट एवं गतिविधि आधारित शिक्षण के जरिए विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच एवं रचनात्मकता विकसित करना था। कार्यशाला में विभिन्न शिक्षण विधियों और तकनीकी विषयों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर चर्चा की गई।
Gopalganj News: पंचदेवरी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोईसा भठवा में सोमवार को एक दिवसीय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रखंड क्षेत्र के वर्ग छह से 12वीं तक के विज्ञान विषय के शिक्षक एवं विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को प्रोजेक्ट आधारित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा, रचनात्मकता, तार्किक क्षमता और नवाचार की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करना था।
कार्यशाला का उद्देश्य
कार्यशाला में प्रशिक्षकों ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उन्हें केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें अपने आसपास की समस्याओं को समझने, सवाल पूछने, प्रयोग करने और समाधान खोजने के अवसर दिए जाने चाहिए। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चे किसी विषय को स्वयं समझने और उस पर कार्य करने के साथ-साथ अपनी रचनात्मक क्षमता का भी विकास कर सकते हैं। शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर छोटे-छोटे प्रोजेक्ट तैयार कराकर बच्चों को उनमें सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया।
प्रशिक्षण के विवरण
कार्यशाला में जिला तकनीकी टीम के प्रशिक्षक राकेश भारती, श्वेता गुप्ता एवं अभिषेक कुमार तथा पीरामल फाउंडेशन के गौतम कुमार चौबे एवं अंशिका कुमारी मिश्रा ने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षकों ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की अवधारणा, इसके उद्देश्य और विद्यालयों में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाकर शिक्षा को अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाया जा सकता है।
शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा
प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को पीवीएल, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता, जिला स्तरीय विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी, इको क्लब, मीना मंच सहित विभिन्न शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित से जुड़ी गतिविधियों के आयोजन से बच्चों में प्रयोग करने, नई चीजें सीखने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने का आत्मविश्वास बढ़ता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा
कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते महत्व पर भी चर्चा की गई। शिक्षकों को बताया गया कि बदलते तकनीकी दौर में विद्यार्थियों को एआई और आधुनिक तकनीक की बुनियादी जानकारी देना आवश्यक है। साथ ही, तकनीक का उपयोग बच्चों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने शिक्षकों को एआई के सकारात्मक एवं रचनात्मक उपयोग के बारे में जागरूक किया।
सक्रिय शिक्षण विधियों पर जोर
इस दौरान गतिविधि आधारित शिक्षण के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हुए शिक्षकों को बताया गया कि बच्चों को प्रयोग, मॉडल निर्माण, समूह कार्य, समस्या समाधान और स्थानीय परिवेश से जुड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। इससे विद्यार्थियों में केवल विषयगत ज्ञान ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अभिरुचि, रचनात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित होगी। कार्यशाला में विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित की गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने तथा उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। शिक्षकों से कहा गया कि वे अपने विद्यालयों में बच्चों की रुचि और प्रतिभा के अनुसार वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन करें और उन्हें जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करें। मौके पर डीडीओ वीरेंद्र सिंह, सुनील कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार सिंह, घनश्याम प्रसाद, रजाक अंसारी, जितेंद्र प्रसाद, शंभूनाथ राय, हर्षित राय, संतोष चौरसिया, जाकिर हुसैन, विनोद मिश्रा, जवाहरलाल सिंह, नरेंद्र पांडेय, महर्षि त्रिपाठी, मृत्युंजय कुमार, रावत ठाकुर, धनराज सिंह, अमित कुमार, नीरज भारती सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।