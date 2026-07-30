Gopalganj News: भोरे में सर्पदंश से पीड़ित पांच मरीज पहुंचे रेफरल अस्पताल
Gopalganj News: भोरे प्रखंड में बारिश के दौरान सर्पदंश की घटनाओं में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है। बुधवार रात को स्थानीय रेफरल अस्पताल में पांच मरीजों को सर्पदंश के कारण लाया गया। इनमें से तीन को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल भेजा गया, जबकि दो का इलाज जारी है।
Gopalganj News: भोरे। प्रखंड में बरसात के बीच सर्पदंश की घटनाओं में अचानक वृद्धि हो गई है। सिर्फ बुधवार की रात ही स्थानीय रेफरल अस्पताल में सर्पदंश से पीड़ित पांच मरीज एक साथ पहुंचने से अफरा- तफरी का माहौल बन गया। बाद में तीन मरीजों को गंभीर स्थिति में बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि दो मरीजों का इलाज रेफरल अस्पताल में ही जारी है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सर्पदंश के शिकार लोगों में मिश्रौली के राजन कुमार, कल्याणपुर की अंजलि देवी, रिंकू देवी व पिंकी देवी व पाखोपाली के रमेश कुमार शामिल हैं।
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