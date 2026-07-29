Gopalganj News: नव पदस्थपित बीईओ को प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया सम्मानित
Gopalganj News: पंचदेवरी में प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नवपदस्थ बीईओ विकास कुमार को शिक्षकों द्वारा अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग का आश्वासन दिया। बीईओ ने भी शिक्षकों का सहयोग आवश्यक बताया।
Gopalganj News: पंचदेवरी प्रखंड संसाधन केंद्र पंचदेवरी में बुधवार को प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
सम्मान समारोह
समारोह में नवपदस्थ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विकास कुमार को शिक्षकों ने अंगवस्त्र, बुके और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने नवपदस्थ पदाधिकारी का स्वागत करते हुए प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग और शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। शिक्षकों की समस्याओं का समय पर समाधान और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवपदस्थ बीईओ के नेतृत्व में प्रखंड के विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल होगी।
बीईओ का आभार
वहीं, बीईओ विकास कुमार ने सम्मान के लिए शिक्षक संघ के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का सहयोग आवश्यक है। विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। मौके पर डीडीओ वीरेंद्र सिंह, शिक्षक नेता केशव तिवारी, राजू चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, विजय कुमार सिंह, संजीव कुमार बरनवाल, शंभूनाथ राय, जितेंद्र प्रसाद, मुकेश गिरी, ठाकुर धनराज सिंह, अमित कुमार, नीरज भारती, रजाक अंसारी, विनोद सिंह, अरविंद राम सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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