Gopalganj News: जग में गुरु से बड़ा न कोय, गुरु चरणों में श्रद्धा से झुके हजारों शीश
Gopalganj News: गोपालगंज में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मठों, मंदिरों और आश्रमों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रेमनगर आश्रम में श्रद्धालुओं ने अपने गुरु का पूजन किया और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समारोह में विशेष पूजन, हवन और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया।
Gopalganj News: गोपालगंज। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को जिले के मठों, मंदिरों और आश्रमों में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। बरौली प्रखंड के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित मुख्य समारोह में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिष्यों ने अपने गुरुजनों का पूजन कर उनके चरणों में शीश नवाया और जीवन में सदैव उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
प्रेमनगर आश्रम में कार्यक्रम
प्रेमनगर आश्रम स्थित परम पूज्य स्वामी आत्मानंद परमहंस के समाधि स्थल पर विशेष पूजन, हवन और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम परिसर पूरे दिन भजन-कीर्तन, वैदिक मंत्रोच्चार और गुरु वंदना से भक्तिमय बना रहा। गुरु ही जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सच्चे पथ प्रदर्शक प्रवचन के दौरान स्वामी निजानंद स्वामी ने गुरु की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि गुरु ही वह शक्ति हैं, जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान, संस्कार और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है और गुरु की कृपा से ही आत्मिक उन्नति एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने अपने गुरु स्वामी आत्मानंद परमहंस के त्याग, तपस्या, सेवा और आध्यात्मिक जीवन का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया।
दूर-दराज से आये श्रद्धालु
दूसरे प्रदेश से पहुंचे थे शिष्य समारोह में बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और बरेली सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में शिष्य एवं श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन के बाद संतों का आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक प्रवचनों का श्रवण किया। आश्रम परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।
गुरुभक्ति का अनुपम पर्व
कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की व्यवस्था आश्रम परिवार एवं स्वयंसेवकों ने संभाली। श्रद्धालुओं ने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा और गुरु-भक्ति का अनुपम पर्व बताते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महान अवसर है।
अन्य मठों और मंदिरों में आयोजन
मठ मंदिरों में हुआ कार्यक्रम का आयोजन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के अन्य मठों और मंदिरों में भी विशेष पूजा-अर्चना, गुरु वंदना, भजन-कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। पूरे दिन जिले का धार्मिक वातावरण गुरु भक्ति और श्रद्धा के रंग में सराबोर रहा।(रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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