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Gopalganj News: सावन की पहली शुक्रवारी पर धनेश्वरनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग का किया गया भव्य शृंगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: शिवलिंग को बेलपत्र, भांग, धतूरा, इत्र, अबरक, अबीर , गेंदा, बेली, चमेली समेत कई फूलों से सजाया गया फोटो नंबर 122- बैकुंठपुर के धनेश्वरनाथ मंदिर सिंहासनी में शुक्रवार की रात शिवलिंग का किया गया शृंगार

Gopalganj News: सावन की पहली शुक्रवारी पर धनेश्वरनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग का किया गया भव्य शृंगार

Gopalganj News: शिवलिंग को बेलपत्र, भांग, धतूरा, इत्र, अबरक, अबीर , गेंदा, बेली, चमेली समेत कई फूलों से सजाया गया भगवान शिव के मनमोहक शृंगार का दर्शन करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु फोटो नंबर 122- बैकुंठपुर के धनेश्वरनाथ मंदिर सिंहासनी में शुक्रवार की रात शिवलिंग का किया गया शृंगार बैकुंठपुर।

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शृंगार कार्यक्रम का आयोजन

एक संवाददाता प्रखंड के सिंहासनी गांव स्थित ऐतिहासिक धनेश्वरनाथ मंदिर में सावन की पहली शुक्रवारी पर शुक्रवार की रात में शिवलिंग का भव्य शृंगार किया गया। इसको लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इसके बाद शिवलिंग को बेलपत्र, भांग, धतूरा, इत्र, अबरक, अबीर , गेंदा, बेली, चमेली समेत विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से अलंकृत किया गया। भगवान शिव के मनमोहक शृंगार के दर्शन के लिए आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे।

मंदिर परिसर की भक्तिमय वातावरण

आचार्यों की टीम ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि-विधान से शृंगार कार्यक्रम संपन्न कराया। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना रहा। शृंगार कार्यक्रम की समाप्ति के बाद बाबा धनेश्वरनाथ की भव्य महाआरती हुई। जिसमें श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्ज्वलित कर सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजन के दौरान प्रखंड के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

धनेश्वरनाथ मंदिर में शिवलिंग का शृंगार कब किया गया?
धनेश्वरनाथ मंदिर में शिवलिंग का शृंगार सावन की पहली शुक्रवारी पर शुक्रवार की रात किया गया।
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