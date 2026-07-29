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Gopalganj News: हड़ताल पर जाएंगे नगर परिषद के कर्मी, मांगों के समर्थन में निकाला मशाल जुलुस

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज में नगर परिषद के सफाई कर्मी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हड़ताल से पहले कर्मचारियों ने पोस्ट ऑफिस चौक से मशाल जुलूस निकालकर सरकार और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

हड़ताल पर जाएंगे नगर परिषद के कर्मी, मांगों के समर्थन में निकाला मशाल जुलुस
हड़ताल पर जाएंगे नगर परिषद के कर्मी, मांगों के समर्थन में निकाला मशाल जुलुस

Gopalganj News: गोपालगंज। नगर परिषद के सफाई कर्मी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सफाई कर्मियों की मुख्य मांग है कि उन्हें नगर परिषद का नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए और सेवा से जुड़े अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जाए।हड़ताल के निर्णय के बाद बुधवार की शाम कर्मचारियों ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से मशाल जुलूस निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मशाल जुलूस में काफी संख्या में सफाई कर्मी और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वर्षों से नगर परिषद में कार्य करने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है।

ये भी पढ़ें:अनिश्चितकालीन हड़ताल के पूर्व निगम के कर्मियों ने शहर में निकाला मशाल जुलूस

उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने प्रशासन से जल्द वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की है। दूसरी ओर, नगर परिषद प्रशासन की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हड़ताल को लेकर शहरवासियों की भी चिंता बढ़ गई है। सफाई कार्य बाधित होने से कचरा उठाव प्रभावित होने की आशंका है। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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