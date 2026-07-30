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Gopalganj News: नियमितीकरण की मांग पर अड़े सफाईकर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज में नगर परिषद के सफाईकर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। सफाईकर्मियों ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग समाप्त करना, और वेतन समानता शामिल हैं। नेताओं ने सरकार से सकारात्मक निर्णय की अपील की।

नियमितीकरण की मांग पर अड़े सफाईकर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू
नियमितीकरण की मांग पर अड़े सफाईकर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

Gopalganj News: गोपालगंज। नगर परिषद के सफाईकर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (एटक) एवं बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सफाईकर्मी आंबेडकर चौक पर जुटे और धरना-प्रदर्शन किया।

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सफाई कर्मियों की मांगें

इस दौरान सरकार एवं नगर निकाय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वर्षों से बड़ी संख्या में सफाई कर्मी दैनिक वेतन, संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, सेवा सुरक्षा और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कई बार ज्ञापन और वार्ता के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। मांगें पूरी नहीं होने तक काम पर नहीं लौटने का किया ऐलान हड़ताल पर उतरे सफाई कर्मियों की प्रमुख मांगों में वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों एवं अन्य कर्मियों का नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर नगर निकाय के माध्यम से सीधे वेतन भुगतान तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह एसीपी, एमएसीपी सहित अन्य सेवा लाभ उपलब्ध कराना शामिल है।

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अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा

नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने सभी नगर निकाय कर्मियों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की।(रिपोर्ट - प्रमोद तिवारी)

सामान्य प्रश्न

गोपालगंज के सफाईकर्मियों ने कब हड़ताल शुरू की?
सफाईकर्मियों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की।
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Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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