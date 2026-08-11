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Gopalganj News: मॉडल सदर अस्पताल में होगी 130 तरह की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज, हमारे संवाददातार व अधिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। एजेंसी की ओर से मशीन लगाने और जांच केंद्र को तैयार करने का काम किया जा रहा है।...

Gopalganj News: मॉडल सदर अस्पताल में होगी 130 तरह की जांच

Gopalganj News: गोपालगंज, हमारे संवाददाता मॉडल सदर अस्पताल में 60 की जगह अब 130 तरह की जांच होगी। जांच की सुविध बढ़ने से यहां इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनुमति मिलने के बाद मॉडल सदर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर अत्याधुनिक जांच मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को बेहतर व अधिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। एजेंसी की ओर से मशीन लगाने और जांच केंद्र को तैयार करने का काम किया जा रहा है।

विभाग की योजना के अनुसार जिले में 20 अगस्त तक जांच सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। डीपीएम धीरज कुमार ने बताया कि वर्तमान में सदर अस्पताल में करीब 60 प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जांच की संख्या बढ़कर 130 हो जाएगी। इससे सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को निजी जांच केंद्रों पर जाने की जरूरत कम होगी और उन्हें अस्पताल में ही अधिकतर आवश्यक जांच की सुविधा मिल सकेगी।

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