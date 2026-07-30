Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gopalganj News: आरडीडीई ने जिला शिक्षा विभाग का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

Gopalganj News: गोपागंज में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक संजय कुमार ने जिला शिक्षा भवन में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए। वे बरौली प्रखंड के एक शिक्षक के निलंबन की जांच भी कर रहे हैं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

Gopalganj News: आरडीडीई ने जिला शिक्षा विभाग का किया निरीक्षण

Gopalganj News: गोपालगंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सारण संजय कुमार ने गुरुवार की देर शाम में शहर स्थित जिला शिक्षा भवन में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बरौली प्रखंड के मध्य विद्यालय मोगल बिरैचा के एक शिक्षक के निलंबन से जुड़े मामले की भी जांच की। इसके अलावे पूर्व से चल रहे कई विद्यालयों के भी मामलों की जांच की। उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और पूर्व से लंबित विभिन्न मामलों से संबंधित अभिलेखों की गहन जांच की।

उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार पांडेय सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gopalganj News Gopalganj Gopalganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।