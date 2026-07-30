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Gopalganj News: हड़ताल से थमी शहर की सफाई, चौक-चौराहों पर लगा कचरे का अंबार

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज में नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा। सुबह से सफाई कार्य बंद होने से लोग कचरा बाहर जमा करने लगे। कई प्रमुख स्थानों पर गंदगी फैल गई, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नागरिकों ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की।

हड़ताल से थमी शहर की सफाई, चौक-चौराहों पर लगा कचरे का अंबार
हड़ताल से थमी शहर की सफाई, चौक-चौराहों पर लगा कचरे का अंबार

Gopalganj News: गोपालगंज। नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा। सुबह से सफाई कार्य पूरी तरह बंद रहने के कारण घर-घर से कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं निकलीं। लोगों ने कचरा घरों के बाहर ही जमा कर दिया, जिससे कई मोहल्लों में गंदगी फैल गई।

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सफाई व्यवस्था में परेशानी

शहर के शिवाजी चौक, सब्जी बाजार, मौनिया चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, घोष मोड़ और राजेंद्र बस पड़ाव समेत कई प्रमुख स्थानों पर कूड़े का उठाव नहीं होने से गंदगी पसरी रही। सड़क किनारे पड़े कचरे से दुर्गंध फैलने लगी, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी हुई। सरकारी कार्यालय परिसर भी प्रभावित हड़ताल के कारण नगर परिषद कार्यालय सहित कई सरकारी कार्यालयों और कोर्ट परिसर में भी नियमित सफाई नहीं हो सकी। सार्वजनिक स्थानों पर रखे डस्टबिन भर गए, लेकिन उन्हें खाली नहीं किया गया। बाजार क्षेत्र में आने वाले लोगों ने भी सफाई व्यवस्था ठप रहने पर नाराजगी जताई।

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स्थानीय लोगों की चिंताएं

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि हड़ताल लंबी चली तो बरसात के मौसम में संक्रमण और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालकर सफाई व्यवस्था बहाल कराने की मांग की है। वर्जन सफाई कर्मियों की मांग जायज है और उनके साथ हमलोगों की सहानुभूति भी है। लेकिन शहर की सफाई भी अति अनिवार्य है। यदि सफाई कर्मी हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो शुक्रवार से वैकल्पिक व्यवस्था कर सफाई करायी जाएगी। हरेंद्र कुमार चौधरी, मुख्य पार्षद, नप, गोपालगंज।(रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)

सामान्य प्रश्न

गोपालगंज में सफाई कर्मियों की हड़ताल का क्या असर हुआ?
गोपालगंज में सफाई कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा है।
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Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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