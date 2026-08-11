Gopalganj News: दो सौ किसानों को दिया जाएगा मुफ्त डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण
Gopalganj News: गोपालगंज में इस बार 200 किसानों को डेयरी फार्मिंग का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयनित किसानों को मुजफ्फरपुर और पटना में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षण पूरी होने पर प्रमाण पत्र भी मिलेगा।
Gopalganj News: गोपालगंज, हमारे प्रतिनिधि। जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से इस बार 200 किसानों को डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण की प्रक्रिया
गव्य विकास निदेशालय से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इच्छुक किसानों से जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। चयनित किसानों को मुजफ्फरपुर और पटना स्थित प्रशिक्षण केंद्रों पर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरी तरह नि:शुल्क होगा। किसानों के रहने, खाने और आने-जाने की व्यवस्था भी गव्य विकास विभाग की ओर से की जाएगी। आवेदन के लिए इच्छुक किसानों को पहले गव्य विकास निदेशालय, बिहार के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद गव्य प्रशिक्षण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कागजात की जांच के बाद स्थानीय अधिकारी 30 से 40 किसानों का समूह बनाकर प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। विभाग का उद्देश्य पशुपालन से जुड़े किसानों की आय बढ़ाने के साथ बेरोजगार युवाओं को डेयरी फार्मिंग से रोजगार उपलब्ध कराना है।
प्रमाण पत्र प्राप्ति
प्रशिक्षण के बाद मिलेगा प्रमाण पत्र गव्य प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाले किसानों और युवाओं को केंद्र की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर समग्र गव्य विकास योजना के तहत डेयरी फार्म खोलने के लिए 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान मिलने का रास्ता आसान होगा। साथ ही बैंक से डेयरी फार्म खोलने के लिए ऋण लेने में भी प्रमाण पत्र उपयोगी होगा।
लक्ष्य की स्थिति
डेयरी फार्म के लक्ष्य का अब तक इंतजार वित्तीय वर्ष 2026-27 में डेयरी फार्म खोलने का लक्ष्य गव्य विकास विभाग को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष में मिले लक्ष्य को स्थानीय स्तर पर पूरा कर लिया गया था। अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में निदेशालय से नए लक्ष्य की स्वीकृति मिल जाएगी। लक्ष्य जारी नहीं होने के कारण कई पशुपालक जानकारी लेने के लिए गव्य विभाग के कार्यालय पहुंचकर लौट रहे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
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