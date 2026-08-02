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Gopalganj News: फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप, पांच पर प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: कटेया के पड़रिया गांव में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके जमीन की फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी से रजिस्ट्री की गई है। इस मामले में छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Gopalganj News: फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप, पांच पर प्राथमिकी

Gopalganj News: कटेया, एक संवाददाता। स्थानीय थाने के पड़रिया गांव में फर्जी दस्तावेज पर धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पड़रिया गांव के अखिलेश सिंह विशेन ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन की फर्जी कागजात और जाली दस्तावेज तैयार कर गांव के ही सुरेंद्र सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी और जालसाजी कर उनकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा दी। अब आरोपित पक्ष जमीन पर कब्जा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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