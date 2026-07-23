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Gopalganj News: कटेया में सर्पदंश से मासूम की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: कटेया के विशुनपुरा गांव में गुरुवार को चार वर्षीय आयुष कुमार की सर्पदंश से मौत हो गई। वह घर में खेल रहा था, तभी कोबरा ने उसे काट लिया। परिवार ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने का निर्णय लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में शोक का माहौल है।

Gopalganj News: कटेया में सर्पदंश से मासूम की मौत

Gopalganj News: कटेया, एक संवाददाता। स्थानीय थाने की गौरा पंचायत के विशुनपुरा गांव में गुरुवार को सर्पदंश से चार वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतक की पहचान विशुनपुरा गांव के धर्मेंद्र प्रसाद के चार वर्षीय इकलौते पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार गुरुवार सुबह आयुष घर में खेल रहा था। इसी दौरान उसे कोबरा सांप ने डस लिया। सांप के काटते ही बच्चा रोने लगा एवं परिजनों को बताया। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने के लिए ले गए। काफी देर तक झाड़-फूंक होता रहा।

लेकिन बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती गई और अंततः उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि धर्मेंद्र प्रसाद को विवाह के करीब 12 वर्षों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इकलौते पुत्र असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं गांव में शोक का माहौल है।

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