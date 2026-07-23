Gopalganj News: कटेया में सर्पदंश से मासूम की मौत
Gopalganj News: कटेया के विशुनपुरा गांव में गुरुवार को चार वर्षीय आयुष कुमार की सर्पदंश से मौत हो गई। वह घर में खेल रहा था, तभी कोबरा ने उसे काट लिया। परिवार ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने का निर्णय लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में शोक का माहौल है।
Gopalganj News: कटेया, एक संवाददाता। स्थानीय थाने की गौरा पंचायत के विशुनपुरा गांव में गुरुवार को सर्पदंश से चार वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतक की पहचान विशुनपुरा गांव के धर्मेंद्र प्रसाद के चार वर्षीय इकलौते पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार गुरुवार सुबह आयुष घर में खेल रहा था। इसी दौरान उसे कोबरा सांप ने डस लिया। सांप के काटते ही बच्चा रोने लगा एवं परिजनों को बताया। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने के लिए ले गए। काफी देर तक झाड़-फूंक होता रहा।
लेकिन बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती गई और अंततः उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि धर्मेंद्र प्रसाद को विवाह के करीब 12 वर्षों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इकलौते पुत्र असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं गांव में शोक का माहौल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।