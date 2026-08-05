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Gopalganj News: नेपाल में बारिश के बाद गंडक में छोड़ा गया 1.44 लाख क्यूसेक पानी

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: बैकुंठपुर।नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि फिलहाल गोपालगंज जिले में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन की सूचनाएँ पालन करने की अपील की है।

नेपाल में बारिश के बाद गंडक में छोड़ा गया 1.44 लाख क्यूसेक पानी
नेपाल में बारिश के बाद गंडक में छोड़ा गया 1.44 लाख क्यूसेक पानी

Gopalganj News: बैकुंठपुर।नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर बराज से बुधवार को गंडक नदी में 1.44 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके चलते गुरुवार की दोपहर बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल गोपालगंज जिले में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।

जल संसाधन विभाग का बयान

विभागीय अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को बराज से छोड़ा गया करीब 1.25 लाख क्यूसेक पानी फिलहाल गोपालगंज के जलग्रहण क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। नेपाल में लगातार वर्षा के कारण नदी में पानी की आवक बढ़ने पर बुधवार को बराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ाकर 1.44 लाख क्यूसेक कर दिया गया। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने बताया कि इतनी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बावजूद जिले में गंडक नदी की धारा सामान्य बनी रहेगी।

शासन की तैयारियाँ

फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका नहीं है। इसके बावजूद किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह सतर्क है। तटबंधों पर अभियंताओं की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है तथा संवेदनशील स्थलों की विशेष निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन की ओर से जारी सूचनाओं का पालन करने की अपील की है। उनका कहना है कि वर्तमान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तथा जिले में फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या गोपालगंज जिले में बाढ़ का खतरा है?
फिलहाल गोपालगंज जिले में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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