Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gopalganj News: नटवा-परसही नहर वितरणी में पानी नहीं छोड़े जाने से किसान परेशान

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

Gopalganj News: पंचदेवरी प्रखंड के नटवा-परसही नहर वितरणी में पानी नहीं छोड़े जाने से किसान परेशान हैं। नहर से जुड़े 10 गांवों के पांच हजार किसानों के सामने धान की फसल बचाने की चुनौती है। किसान पंपसेट के सहारे फसल बचाने में जुटे हैं और इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं।

नटवा-परसही नहर वितरणी में पानी नहीं छोड़े जाने से किसान परेशान
नटवा-परसही नहर वितरणी में पानी नहीं छोड़े जाने से किसान परेशान

Gopalganj News: पंचदेवरी प्रखंड के नटवा-परसही नहर वितरणी में पानी नहीं छोड़े जाने से किसान परेशान हैं। नहर से जुड़े करीब 10 गांवों के पांच हजार किसानों के सामने धान की फसल बचाने की चुनौती है। धान की रोपाई के बाद सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से खेतों में लगी फसल सूखने लगी है। किसान पंपसेट के सहारे किसी तरह फसल बचाने में जुटे हैं।

किसानों की समस्याएँ

मठिया गांव के किसान राकेश गिरी ने बताया कि धान की रोपाई के समय से ही परसही वितरणी में पानी नहीं छोड़ा गया है। किसानों ने किसी तरह पंपसेट से धान की रोपाई की, लेकिन अब सिंचाई के अभाव में फसल सूखने लगी है। लुअठहा गांव के किसान मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि किसान हर वर्ष समय से पनवट की राशि जमा करते हैं। इसके बावजूद नहर में पानी नहीं छोड़े जाने से खेती करना मुश्किल हो गया है।

पानी की कमी

मठिया गांव के किसान राजवंश गिरी ने बताया कि पहले भी वितरणी में कम मात्रा में पानी छोड़ा जाता था, जिससे पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता था। किसानों का आरोप है कि पिछले पांच वर्षों से इस वितरणी में पानी ही नहीं छोड़ा जा रहा है। मौसम की बेरुखी के बीच नहर से सिंचाई की सुविधा नहीं मिलने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। किसानों ने जल्द नहर में पानी छोड़ने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में जेई से संपर्क नहीं हो सका। हालांकि, उनके प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग में राशि की कमी के कारण नहर की सफाई नहीं हो सकी है। किसानों का कहना है कि नहर की सफाई कराकर जल्द पानी छोड़ा जाए, ताकि धान की फसल को बचाया जा सके। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )

सामान्य प्रश्न

किसानों की मुख्य परेशानी क्या है?
किसानों की मुख्य परेशानी यह है कि नटवा-परसही नहर वितरणी में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे धान की फसल बचाना मुश्किल हो रहा है।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

और पढ़ें
Gopalganj News Gopalganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।