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Gopalganj News: 10 दिन बाद झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसलों को मिली संजीवनी

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: पंचदेवरी में करीब दस दिनों के बाद हुई बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए। मूसलाधार बारिश ने धान की फसलों को संजीवनी दी, लेकिन यूरिया की किल्लत एक गंभीर समस्या बन गई है। किसानों ने जिला प्रशासन से पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है।

10 दिन बाद झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसलों को मिली संजीवनी
10 दिन बाद झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसलों को मिली संजीवनी

Gopalganj News: पंचदेवरी। करीब दस दिनों के लंबे इंत待 के बाद बुधवार को हुई झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। दोपहर करीब 3:15 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश देर शाम तक रुक-रुककर जारी रही। लगातार हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया और सूखने की कगार पर पहुंच चुकी धान की फसलों को संजीवनी मिल गई। किसानों ने राहत की सांस लेते हुए इसे खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक बताया।

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बारिश का प्रभाव

पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण धान की रोपनी के बाद खेतों की नमी खत्म होने लगी थी। कई जगहों पर धान के पौधे पीले पड़ने लगे थे और किसानों की चिंता बढ़ गई थी। बुधवार की बारिश से खेतों में पर्याप्त पानी जमा हो गया, जिससे धान की फसल की बढ़वार में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, बारिश के साथ ही किसानों के सामने यूरिया की किल्लत भी गंभीर समस्या बन गई है।

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यूरिया की किल्लत

बारिश थमते ही किसान खाद की तलाश में बाजारों की दुकानों का चक्कर लगाने लगे, लेकिन अधिकांश दुकानों पर यूरिया उपलब्ध नहीं मिली। इससे किसानों में हाहाकार की स्थिति है। खाद विक्रेताओं का कहना है कि बड़े रिटेलर और थोक आपूर्तिकर्ता सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसी कारण दुकानदारों ने खाद का उठाव बंद या काफी कम कर दिया है, जिससे बाजार में यूरिया का संकट गहरा गया है।

किसानों की मांग

किसानों ने जिला प्रशासन से अविलंब पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि समय पर यूरिया नहीं मिली तो बारिश से मिली राहत का पूरा लाभ धान की फसल को नहीं मिल पाएगा। खबर लिखे जाने तक देर शाम तक रुक-रुककर बारिश जारी थी, जिससे किसानों में अच्छी पैदावार की उम्मीद फिर से जाग उठी। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बारिश से किसानों को क्या लाभ हुआ?
बारिश के कारण धान की फसलों को संजीवनी मिली और खेतों में पानी भर गया, जिससे फसल की बढ़वार में तेजी आने की उम्मीद है।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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