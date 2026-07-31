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Gopalganj News: चेहल्लुम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: कलेक्ट्रेट में डीएम समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में आयोजित जुलूसों के लिए मार्ग और समय का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया पर निगरानी, साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखने की बात भी हुई।

Gopalganj News: चेहल्लुम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Gopalganj News: कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को डीएम की अध्यक्षता में जिलास्तरीय शांति समिति की हुई बैठक जुलूस मार्ग, सोशल मीडिया निगरानी, सफाई व स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश

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बैठक का उद्देश्य

गोपालगंज। नगर संवाददाता चेहल्लुम को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में डीएम समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जिला शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में डीएम ने चेहल्लुम के अवसर पर निकलने वाले सभी जुलूसों एवं आयोजनों के लिए निर्धारित मार्ग और समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सोशल मीडिया निगरानी

उन्होंने अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर भी शांति समिति की बैठकें आयोजित कर स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाए रखने को कहा। डीएम ने पर्व के दौरान सभी संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) को निर्देश दिया। कहा कि अफवाह फैलाने अथवा भड़काऊ पोस्ट और संदेश प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य व्यवस्था

बैठक में नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सिविल सर्जन को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह तैयार रखने का निर्देश दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बैठक किसके अध्यक्षता में हुई?
बैठक डीएम समीर सौरभ की अध्यक्षता में हुई।
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