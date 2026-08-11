Gopalganj News: सोमवारी की शाम भव्य श्रृंगार में सजे भोलेनाथ, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु
Gopalganj News: गोपालगंज। सावन की दूसरी सोमवारी पर बढ़ेयां मोड़ स्थित शिवालय में आस्था और भक्ति का माहौल रहा। भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और अपनी मनोकामनाएँ भगवान से मांगी। सावन के दौरान शिव पूजा का विशेष महत्व है।
Gopalganj News: गोपालगंज। सावन की दूसरी सोमवारी पर शाम को बढ़ेयां मोड़ स्थित शिवालय में आस्था और भक्ति का माहौल रहा। भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। फूलों और आकर्षक सजावट से शिवलिंग को मनोहारी रूप दिया गया। भोर से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया।
भक्ति का माहौल
हाथों में पूजा की थाली और जल लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। श्रृंगार दर्शन के लिए शाम से देर रात तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। शिवलिंग के आसपास फूलों से आकर्षक सजावट की गई थी। पूजा के दौरान धूप-दीप और घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प और जल अर्पित कर पूजा-अर्चना की। कई भक्तों ने अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की तो कई ने परिवार की सुख-शांति, आरोग्य और समृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। सावन में शिव आराधना का विशेष महत्व हिंदू धार्मिक परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान सोमवार के दिन शिव पूजा और जलाभिषेक के अलावा श्रृंगार का विशेष महत्व बताया गया है।
शिव पूजा की परंपरा
शिव पूजा में बेलपत्र, जल और पुष्प अर्पित करने की परंपरा प्राचीन है। शैव परंपरा में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, यानी जो सहज ही प्रसन्न होने वाले हैं। शिव आराधना में पूजा की सामग्री से अधिक श्रद्धा, संयम और सात्विक भाव को महत्व दिया गया है। यही कारण है कि सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नियमित रूप से मंदिर पहुंचकर पूजा और ध्यान करते हैं। शृंगार केवल सजावट नहीं, भक्ति का भाव आचार्य के अनुसार भगवान शिव के श्रृंगार की परंपरा को केवल सजावट के रूप में नहीं देखा जाता। धार्मिक दृष्टि से भगवान के विग्रह या शिवलिंग को पुष्पों और पूजन सामग्री से सजाना भक्त के समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति माना जाता है। शृंगार के बाद दर्शन करने वाले श्रद्धालु कुछ समय मंदिर में बैठकर भगवान का ध्यान और मंत्र जाप भी करते हैं। आचार्य ने बताया कि धार्मिक ग्रंथों और पूजा परंपराओं में शिव आराधना के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता पर जोर दिया गया है।
मन को मिलता है सुकून
श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर में पूजा-अर्चना और भगवान के श्रृंगार दर्शन से मन को शांति मिलती है। सावन के दौरान नियमित पूजा करने से दिनचर्या में अनुशासन और आध्यात्मिकता आती है। मंदिर में सामूहिक रूप से होने वाले भजन, मंत्र जाप और जयकारे लोगों को धार्मिक वातावरण से जोड़ते हैं। पूजा के साथ सेवा, संयम और जरूरतमंदों की सहायता को भी शिव भक्ति का हिस्सा माना जाता है। भक्ति के साथ प्रकृति और सेवा का संदेश सावन की शिव आराधना प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र और पुष्प जैसे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग होता है। ऐसे में पूजा के साथ पेड़-पौधों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी महत्वपूर्ण है। शिव भक्ति का व्यापक अर्थ संयम, करुणा, सेवा और प्रकृति के प्रति सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। दूसरी सोमवारी पर बढ़ेयां मोड़ के शिवालय में उमड़ी श्रद्धा ने इसी धार्मिक परंपरा और सामूहिक आस्था की तस्वीर पेश की।(रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)
महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
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