Gopalganj News: पंचदेवरी-भटनी रेलखंड के लिए हस्ताक्षर अभियान में उमड़ा जनसमर्थन
Gopalganj News: पंचदेवरी से भटनी तक प्रस्तावित रेलखंड के निर्माण के लिए हस्ताक्षर अभियान में लगभग तीन हजार लोगों ने भाग लिया है। यह अभियान 10 अगस्त तक चलेगा, जिसमें स्थानीय लोग इस परियोजना के समर्थन में हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसके बाद पदयात्रा के माध्यम से सांसद से स्वीकृति दिलाने की मांग की जाएगी।
Gopalganj News: पंचदेवरी से भटनी तक प्रस्तावित रेलखंड के निर्माण की मांग को लेकर शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान को क्षेत्र में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है।
हस्ताक्षर अभियान की गतिविधियाँ
बुधवार की देर शाम तक करीब तीन हजार लोगों ने रेलखंड निर्माण के समर्थन में हस्ताक्षर कर अभियान में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। मंगलवार को बहेरवा में समाजसेवी सुधांशु पांडेय के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और पंचदेवरी-भटनी रेलखंड के निर्माण की मांग का समर्थन किया। क्षेत्र में रेल सुविधा बहाल करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा यह अभियान 10 अगस्त तक जारी रहेगा। अभियान के तहत पंचायतों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से हस्ताक्षर कराकर रेल परियोजना के समर्थन में जनमत तैयार किया जा रहा है।
पदयात्रा और प्रतिनिधिमंडल की योजना
अभियान पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों की ओर से पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा के माध्यम से गोपालगंज के सांसद से मिलकर पंचदेवरी-भटनी रेलखंड को शीघ्र स्वीकृति दिलाने की मांग की जाएगी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल जिला पदाधिकारी से मिलकर हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपेगा। साथ ही केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से रेलखंड निर्माण की दिशा में आवश्यक पहल करने का आग्रह किया जाएगा।
आवश्यकता और लाभ
अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि पंचदेवरी-भटनी रेलखंड का निर्माण होने से गोपालगंज सहित कुशीनगर और देवरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। रेल सुविधा उपलब्ध होने से आवागमन सुगम होने के साथ व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अभियान में सुधांशु पांडेय, डॉ. आशुतोष पांडेय, रोहित गुप्ता, मेराज अंसारी, धरमजीत, राहुल गुप्ता, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र मधेशिया, विवेक कुशवाहा सहित कई युवा, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और स्थानीय लोग शामिल रहे। अभियान से जुड़े लोगों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। अभियान का नारा ‘रेल बनेगी-तरक्की चलेगी, आइए मिलकर इतिहास रचें!’ रखा गया है। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
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