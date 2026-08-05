Gopalganj News: एनएच-27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार राजमिस्त्री की मौत, सड़क जाम
Gopalganj News: सिधवलिया में एनएच-27 पर एक साइकिल सवार राजमिस्त्री हरेंद्र दास की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वह मजदूरी कर लौट रहे थे। चालक फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की।
Gopalganj News: सिधवलिया। महम्मदपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के समीप बुधवार की रात एनएच-27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार एक राजमिस्त्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में उसकी साइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक की पहचान सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौल गांव निवासी 32 वर्षीय हरेंद्र दास के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वह मजदूरी कर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पकड़ी के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया।
घटनास्थल पर पुलिस की उपस्थिति
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर महम्मदपुर एवं सिधवलिया थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। इधर, परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा तथा दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान कर चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनएच-27 जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण बरहीमा से लेकर महम्मदपुर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई और दोनों ओर आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। समाचार लिखे जाने तक जाम हटाने की कवायद जारी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की प्रयास कर रही है। (रिपोर्ट-रवि रंजन कुमार महेंद्र)
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लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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