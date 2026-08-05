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Gopalganj News: उचकागांव के तीन पंचायतों में सहयोग शिविर में मिले 156 आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: उचकागांव प्रखंड के त्रिलोकपुर, झीरवां और नवादा परसौनी पंचायत भवन पर लगे सहयोग शिविर में 156 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 59 आवेदनों का संबंधित अधिकारियों ने त्वरित निष्पादन कर दिया है। शेष 97 को संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया गया। शिविर में बिजली बिल, नल-जल योजना, आवास योजना और राशन कार्ड के लिए आवेदन शामिल थे।

Gopalganj News: उचकागांव के तीन पंचायतों में सहयोग शिविर में मिले 156 आवेदन

Gopalganj News: उचकागांव के तीन पंचायतों में सहयोग शिविर में मिले 156 आवेदन -59 आवेदन का हुआ त्वरित निष्पादन। उचकागांव,एक संवाददाता। उचकागांव प्रखंड के त्रिलोकपुर, झीरवां और नवादा परसौनी पंचायत भवन पर लगे सहयोग शिविर में 156 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें 59 आवेदनों का संबंधित पदाधिकारियों ने त्वरित निष्पादन कर दिया। शेष 97 आवेदनों का निष्पादन करने के लिए संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

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शिविर का परिचय

उचकागांव प्रखंड के तीनों पंचायत में लगे सहयोग शिविर में आवेदन देने के लिए 10:00 बजे सुबह से ही आवेदकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस दौरान त्रिलोकपुर पंचायत सरकार भवन पर लगे सहयोग शिविर में बिजली बिल सुधार के लिए पांच, नल-जल योजना को ठीक करने के लिए पांच, सोलर लाइट लगवाने के लिए तीन, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए एक, पेंशन राशि के लिए चार, आवास योजना के लिए चार सहित कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए। जबकि झीरवां पंचायत में आवास योजना के लिए 20, नल-जल योजना को ठीक करने के लिए चार, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 12, जॉब कार्ड बनवाने के लिए तीन, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए पांच सहित कुल 51 आवेदन प्राप्त हुए। जबकि नवादा परसौनी में राशन कार्ड बनवाने के लिए 27, जॉब कार्ड बनवाने के लिए दो, आवास के लिए एक सहित कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए।

आवेदन की प्रक्रिया

पंचायत सचिव नागेंद्र कुमार ने बताया कि आवास योजना के लिए प्राप्त हुए आवेदन की जांच में पाया गया कि आवेदक के पिता के नाम से पूर्व में ही आवास योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि आवेदक का गांव में तीन जगह पक्का मकान बना हुआ है। इसके बाद उसके आवेदन को रद्द कर दिया गया। पंचायत भवनों पर लगे सहयोग शिविर के निगरानी के लिए सीओ विजय कुमार, सीडीपीओ शिवम कुमार सिंह, बीसीओ श्यामबाबू प्रसाद और बीएओ गौरव कुमार वरुण बारी-बारी से पंचायत भवनों का दौरा कर चल रहे सहयोग शिविर की निगरानी किया। वही सहयोग शिविर में आने वाले आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर उसके त्वरित निष्पादन के लिए आश्वासन दिया। मौके पर मुखिया सुरेंद्र राम, अकलू यादव, सरपंच टोडरमल राम, पंचायत सचिव अशोक कुमार, कचहरी सचिव मोनिका कुमारी, अर्चना कुमारी, पूजा कुमारी, विकास मित्र सरोज देवी, किसान सलाहकार राजेश कुमार सिंह सहित सभी विभागों के कर्मी उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

उचकागांव में सहयोग शिविर कब लगा था?
सहयोग शिविर 10:00 बजे सुबह से शुरू हुआ था।
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