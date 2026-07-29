Gopalganj News: मॉडल सदर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद हंगामा व तोड़फोड़
Gopalganj News: गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में सांप के काटने से अचेत बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस की मदद से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।
Gopalganj News: गोपालगंज। मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार की देर रात सांप के काटने से एक अचेत बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया।
हंगामा का दृश्य
इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दिया। इससे करीब एक घंटे तक मौके पर अफरातफरी तफरी का माहौल बना रहा। हंगामे की सूचना पर मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मगर हमांगा करने वाले लोग उनकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए नगर थाने की पुलिस को बुलाया गया। सूचन मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस काफी संख्या में पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण किया। गुस्साए परिजनों को समझाकर शांत कराया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिले के विश्वंभरपुर थाने के दुर्ग मटिहनिया गांव के जन्मंजय कुमार के चार वर्षीय बेटे शिवांश कुमार को घर में खेलने के दौरान मंगलवार की देर शाम सांप ने काट लिया। लेकिन परिजनों को आशंका थी कि उसे मेढ़क ने काटा है।
बच्चे का इलाज
इलाज के लिए लेकर मॉडल सदर अस्पताल में परिजन पहुंचे। जहां सांप के काटने का इलाज नहीं शुरू कर डॉक्टर अपनी देखरेख में उसका इलाज कर रहे थे। इस दौरान सांप के काटने का सिमटम बच्चे में दिखने लगा। इसके बाद बच्चे का इलाज सांप के काटने के बाद होने वाला शुरू किया गया। इस दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन नाराज व उग्र हो गए और हंगामा व तोड़फोड़ शुरू कर दिए। हंगामे के दौरान डॉक्टर व कर्मी फरार मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार की देर रात सांप के काटने से अचेत बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद हंगामा व तोड़फोड़ देखकर ड्यूटी में तैनात डॉक्टर व कर्मी मौके से फरार हो गए। परिजनों का तेवर उग्र देखकर डॉक्टर व कर्मी काफी भयभीत हो गए थे। परिजन हंगामा करने के साथ ही डॉक्टर व कर्मियों पर इलाज में देरी व लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में डॉक्टर व कर्मी कोई अनहोनी न हो जाए। इसके चलते वे अपने चैंबर से बाहर निकल गए। बाद में पुलिस के आने व सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा देने का अश्वासन मिलने के बाद डॉक्टर व कर्मी अपने चैंबर में वापस आएं।
अन्य मरीजों की स्थिति
इमरजेंसी वार्ड में सहमे रहे दूसरे मरीज मंगलवार की देर रात मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सांप के काटने से हुई बच्चे की मौत के बाद हंगामा व तोड़फोड़ के दौरान वहां भर्ती अन्य मरीज व उनके परिजन डर से सहमे रहे। बच्चे के परिजनों का तेवर उग्र देखकर दूसरे मरीजों व उनके परिजनों को ऐसी आशंका थी कि कहीं गुस्साए परिजन उनके मरीज व परिजनों के साथ कोई अनहोनी न कर दें। हंगामा कर रहे लोगों पुलिस व प्रशासन की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जिसके कारण दूसरे मरीज व उनके परिजन काफी डरे व सहमे हुए थे। करीब एक घंटे तक हंगामा के बाद नगर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया तो दूसरे मरीज व परिजनों ने राहत की सांस ली। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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